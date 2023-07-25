İstanbul Eyüpsultan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Eyüpsultan'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadolap Mahallesi'nde silah imalatı ve ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Y.A'yı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, 13 tabanca, 1 otomatik silah, 14 boş şarjör, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah namlusu, şarjör yayı ve silah kutusu ile 2 poşet içerisinde 7,35 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.