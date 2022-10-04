İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA SERVİSTEN İNEN 7 KİŞİ, TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYE SALDIRDI

EYÜPSULTAN'da servisten bir anda inen 7 kişi, yol meselesi yüzünden tartıştıkları sürücüye saldırdı. "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" uyarısına aldırmayan grup, hem sürücüyü hem de otomobili tekmeledi.

Dün akşam saatlerinde Silahtarağa Mahallesi'nde, iddiaya göre yol verme yüzünden servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inerek tartışmayı sürdürmeye çalışan sürücü, servisten bir anda inen 7 kişinin saldırısına uğradı.

SERVİSTEN İNER İNMEZ SÜRÜCÜYE DALDI, ARADA KALDI

"OTOMOBİLDE AİLE VAR, TERBİYELİ OLUN" UYARISI DURDURAMADI

KAVGA ANI KAMERADA

Trafikteki yol tartışması ile başlayarak tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Servis minibüsüne doğru yaklaşan otomobil sürücüsü, servisten bir anda inen kişinin "Ne diyorsun ulan sen" sözleri ile birlikte tekme ve yumrukların hedefi oldu. Servisteki diğer kişiler de otomobil sürücüsüne saldırdı. Grubun otomobil sokaktan ayrılırken de saldırısını sürdürdüğü görüldü.