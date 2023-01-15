İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA PARKIN YANINDAKİ 10 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

EYÜPSULTAN'da sabah saatlerinde parkın hemen yanında bulunan ve etrafı tellerle çevrili 10 metre derinlikteki kanalizasyon çukuruna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin yanına gelen arkadaşı, "Çocuğu kuyunun içinden çıkardık, durumu kötü" dedi.

Olay, Silahtarağa Caddesi Silahtarağa Parkı çevresinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park çevresinde bulunan bir kişi, parkın hemen yanındaki etrafı tellerle çevrili kanalizasyon çukuruna düştü. Beraberindeki arkadaşları durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikteki kanalizasyon çukuruna düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, güçlükle indikleri çukurda yaralıya müdahale etti. Sedyeye bağlanan yaralı, halat yardımı ile yukarı çıkarıldı. Yaralı ambulansa taşınırken yanına gelen arkadaşı, "Çocuğu kuyunun içinden çıkardık. Durumu kötü" dedi. Yaralıya "Kendine gel" diyerek seslenen genç, bir taraftan da arkadaşının durumu ile ilgili itfaiye ekibinden bilgi almaya çalıştı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.