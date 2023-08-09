İstanbul Eyüpsultan'da Otobüs Kazası: 27 Yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da havalimanı inşaat işçilerini taşıyan otobüs, freni patlayınca virajı alamayıp 6 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada otobüsteki 40 yolcudan 27'si yaralanarak hastanelere sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpsultan Ağaçlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanı inşaat işçilerini taşıyan otobüsün freni patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan araç, 6 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otobüste sıkışan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlattı. Kazada araçtaki 40 kişiden 27'si yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"40 yolcudan 27 yaralımız var"

Olay yerine gelen Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Ağaçlı Mahallesi bölgesinde havaalanı inşaatında çalışan işçiler kaza geçirdi. 40 yolcudan 27 yaralımız var. Bu yaralıların içinde ağır yaralı ya da hayati tehlikesi olan şükürler olsun ki bulunmamaktadır. Büyük geçmiş olsun. Ben acil şifalar diliyorum. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi, tedavileri yapılıyor. Geçmiş olsun" diye konuştu.

İş adamı Abdurrahim Albayrak ise, "Hepimize geçmiş olsun. Allah'a şükür can kaybımız yok. Ben hep şunu söylerim, çalışanlarımıza bir şey olmasın, malım gitsin. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Ayaklarım tutmuyor, yani o kadar bir panikle geldim. Otobüsün freni patlamış. Yukarı da çok rampaymış. Yaralılarımız hastanede. Doktor arkadaşlarla da telefonla görüşüyorum. Allah'ın izniyle dua ediyoruz. Ufak tefek yara alan yaralılarımız vardı, inşallah can kaybı olmadan atlatırız. Bu arkadaşlarımız inşaat işçisi. İnşaattan alıp koğuşa gidiyordu araba, birden freni boşalmış" dedi. - İSTANBUL