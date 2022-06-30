Son dakika! Eyüpsultan'da öldürülen iş adamının eşi: Kasten öldürdüklerini düşünüyorum

EYÜPSULTAN'DA iş adamı Serdar Karakoç'un işyerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada ifade veren eşi Gülten Karakoç, "Temizlikçiye yardım amaçlı Melike'yi işe aldık. Olay günü hasta olduğunu söyleyerek işe gelmedi. Kardeşiyle, eşimi kasten öldürdüklerini düşünüyorum" dedi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Biri tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada, duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Demirbağ getirilirken tutuksuz sanıklar Kadir Çevik ve Ömer Faruk Boz'da katıldı. Maktul Serdar Karakoç'un eşi Gülten Karakoç, annesi Hazal Karakoç ve babası Zülfi Karakoç ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"KORKTUĞUM İÇİN BACAĞINA DOĞRU ATEŞ ETTİM"

"KARDEŞİYLE EŞİMİ KASTEN ÖLDÜRDÜKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"GECELERİ TELEFONLA ARAYARAK TACİZ ETMEYE DEVAM ETTİ"

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

MAHKEME ATIŞ MESAFESİNİN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTEDİ

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Batuhan Demirbağ'a "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, Demirbağ'a yardım ettikleri iddiasıyla Ömer Faruk Boz ve Kadir Çelik için ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis talep etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel