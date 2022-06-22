Evin sahibi ihbar için karakola gidince kamyonetini de çaldılar

Esenyurt Çınar Mahallesi'nde 19 Haziran Pazar günü sabah erken saatlerde apartman dairesine giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çaldı. Hırsızlar bir süre apartman çevresinde bekledi. Sabah uyandıklarında soyulduklarını anlayan evin sahipleri, polis merkezine gitti. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar, ikinci kez girdikleri evden bu kez kamyonetin anahtarını da aldı. Çaldıkları eşyaları, ev sahibinin kamyonetiyle taşıdılar.

APARTMAN ÇEVRESİNDE BEKLEYİP, KAMYONETİ ÇALDILAR

"HIRSIZLAR TEKRAR EVE GİRİP, KONTAK ANAHTARINI ÇALMIŞLAR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel