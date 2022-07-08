İSTANBUL-ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dışişleri Bakanlığında 1949-1991 yılları arasında müsteşar ve büyükelçi görevlerinde de bulunan İlter Türkmen, yaşa bağlı nedenlerle 6 Temmuz'da 95 yaşında hayatını kaybetti. Türkmen için bugün öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Törende Türkmen'in eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen taziyeleri kabul etti.

Türkmen'in eşi Füsun Türkmen, "Söz günü değil, duygu günü. Bizim için çok kıymetli bir varlığı kaybettik. Ülkemiz de öyle. Herkes çok vefalı bize destek oluyor. Yaşı çok ileriydi. Muhtelif rahatsızlıkları vardı. 2 senedir artık hep yatıyordu, yavaş yavaş söndü" dedi.

Türkmen, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel