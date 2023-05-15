İSTANBUL-ESENYURT TEM OTOYOLU'NDA İNŞAAT MALZEMESİ YÜKLÜ TIR BARİYERLERE SAPLANDI

ESENYURT'ta TEM Otoyolu'nda seyir halindeki inşaat malzemesi yüklü TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Yılmaz kullandığı 47 AAK 822 plakalı TIR, Esenyurt mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan TIR'da yüklü olan inşaat malzemeleri de yola döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'a saplanan bariyerleri keserken, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde yolda temizlik yaptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.