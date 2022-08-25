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Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı

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Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı

Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT'TA sağanak yağışın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı.

Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT'TA sağanak yağışın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı. Çevredeki bir kişi, akıntıya kapılan çocuğu koşarak yakaladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Pınar Mahallesi'nde nehre dönen bir yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Yağmurdan korunmak için binanın altında bekleyen kişi, koşarak çocuğu kolundan yakaladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güncel Haberler

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