İstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimlerde 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan denetimlerde uygulamadan kaçmaya çalışan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Uygulamada bir şahsın üstünde de uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan denetimlerde uygulamadan kaçmaya çalışan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Uygulamada bir şahsın üstünde de uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" yapıldı. Yunus polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Uygulamada ekiplerden kaçmaya çalışan 1 kaçak göçmen ve yanındaki şahıs gözaltına alındı. Uygulamada yakalanan diğer 2 yabancı uyruklu şahıstan birinin üzerinde kimliğinin olmadığı, diğerinin ise kimliğinin süresinin dolduğu belirlendi. Ayrıca motosikleti durdurularak aranan bir yabancı uyruklu şahsın üzerinde de uyuşturucu madde bulundu. Şahıs kelepçelenerek gözaltına alınırken, motosikleti trafikten men edildi.

Gözaltına alınan toplam 5 şahıs, işlemleri yapılmak üzere Esenyurt Merkez Karakolu'na götürüldü. - İSTANBUL