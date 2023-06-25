İSTANBUL-ESENYURT'TA ŞEBEKENİN ELE GEÇİRDİĞİ SİTENİN MAĞDURLARI KONUŞTU

Esenyurt'ta bir site projesinin eski ortağı Mehmet Ö.'nün yönlendirdiği Nihat A. ile Çetin Ş., kurdukları şebekeyle sitedeki daireleri ele geçirdi. Sitedeki 212 daireyi çifte satışlarla 785 kişiye satan şebekeye yönelik şikayetlerin ardından geçen Salı günü operasyon düzenlendi. Daha önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şebeke üyelerine yönelik 3 ayrı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen 4. operasyonda aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu 24 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı. Siteden daire alanlardan biri de İran uyruklu Suhaır Sarteb Mohammed Arkawazi. Suhaır'i çeteden 190 bin dolar karşılığında 6 daire aldığını, siteye yerleştikten bir hafta sonra diğer 5 dairesinin kilitleri değiştirilerek şebeke tarafından başka kişilere satıldığını söyledi. Sitenin Müteahhidi Metin Uçar ve mağdurlar yaşadıklarını anlattı.

"KURUMSAL BİR GÖRÜNTÜ VERİLEREK İNSANLAR DOLANDIRILDI"

SİTENİN ADINI DEĞİŞTİREREK AYNI DAİRELERİ İNTERNETTEN SATMIŞLAR

"0.5 METREKARELİK ŞEKLİNDE ALTI ADET KENDİSİNE TAPU VERİLİYOR"

3 yıl önce şebeke üyeleriyle ev almak için irtibata geçen İran uyruklu Suhaır Sarteb Mohammed Arkawazi, 6 daire satın aldığını ama şu an sadece bir dairesi olduğunu söyledi. Suhaır'i 5 dairesinin çete üyeleri tarafından 2. Kişilere satıldığını da belirtti. İran uyruklu kadının Türkçeyi akıcı konuşamaması nedeniyle yaşadığı süreci onunla aynı mağduriyeti yaşayan Vedat Oral anlattı. Oral, "Suhaır hanım Irak vatandaşı. Buraya geldiğinde bu çeteyle karşılaşıyor. Dolayısıyla çete olduğunu bilmiyor. Burada sahte satışlar yapıldığını da bilmiyor. 6 tane daire aldığını sanıyor. Önce notere gidiyorlar. Noterden sözleşme yapılıyor. Dolayısıyla tapudan da yine bir metrekarelik 0.5 metrekarelik şeklinde altı adet kendisine tapu veriliyor. ve 190 bin dolar bir ödeme yapıyor. Buraya geldikten sonra da 6 adet anahtar teslim ediliyor. Bir hafta sonra diğer boş duran 5 dairenin kilitleri değiştirilerekten oraları başka kişilere satmaya başlıyorlar ve kendisinin de haberi oluyor. Ama yapabildiği bir şey de yok. Çünkü çete, silahlı bunlar. Bizimle tanıştı ve hep birlikte savcılığa şikayette bulunduk" şeklinde konuştu.