İSTANBUL-ESENYURT'TA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA YOL AÇTI - Haberler

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İSTANBUL-ESENYURT'TA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA YOL AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

ESENYURT'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kıraç'ta birçok ev ve işyerini su basarken, ilçeden geçen bir derenin taştığı ve çevredeki vatandaşların zor durumda kaldığı belirtildi. Yoğun yağış nedeniyle bir fabrikada yaşanan su baskınında ise bazı işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi.

Sağanak yağış Esenyurt ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerini de su bastığı öğrenildi. İlçede bulunan bir derenin taştığı öğrenilirken dere çevresinde bulunan vatandaşların ise güçlük çektiği belirtildi. Bölgedeki yoğun yağış devam ederken, belediye ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

FABRİKADAKİ 4 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Akçaburgaz Mahallesi 3137 Sokak içerisinde bulunan bir fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Yağış nedeniyle fabrika sular altında kalırken, elektrik kaçağı ihtimaline karşı işçilere müdahale edilemediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt su Güncel Haberler

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