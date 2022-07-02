İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler

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İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'ta alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT'ta alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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