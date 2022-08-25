İSTANBUL-ESENYURT'TA NEHRE DÖNEN YOKUŞTA KOVAYLA TAHLİYE ÇABASI Güncel Haberler ESENYURT'ta nehre dönen yokuşta evine suyun gelmesini engellemeye çalışan kadın, kovayla suyu tahliye etmeye çalıştı. ESENYURT'ta nehre dönen yokuşta evine suyun gelmesini engellemeye çalışan kadın, kovayla suyu tahliye etmeye çalıştı. Esenyurt sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yenikent mahallesi 688. Sokak'ta nehre dönen yokuşta evini su baskınından korumaya çalışan kadın, elindeki kova ile yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Esenyurt su Güncel Haberler

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