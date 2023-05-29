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İstanbul-Esenyurt'ta Kutlamalar Başladı

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların tamamına yakınının açılmasının ardından Cumhur İttifakı'na destek verenler Esenyurt'ta kutlamalara başladı. Türk bayraklarıyla meydanda toplanan kalabalık meşaleler yakarak kutlama yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2'nci tur seçimlerinde sandıkların tamamına yakınının açılmasının ardından Cumhur İttifakı'na destek verenler Esenyurt'ta kutlamalara başladı. Türk bayraklarıyla meydanda toplanan kalabalık meşaleler yakarak kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde sandıkların tamamına yakınının açılmasının ardından Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar kutlamalara başladı. Esenyurt'ta AK Parti ilçe binasının önünde toplanan vatandaşlar, sloganlar atarak Esenyurt Meydan'a yürüdü. Havai fişeklerin atıldığı kutlamalarda Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atıldı. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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