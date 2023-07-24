İstanbul Esenyurt'ta Kadına Yönelik Şiddet Olayında Fail Gözaltına Alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında kadına yönelik şiddet olayında emniyet birimleriyle temasa geçilmesi sonucu failin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili hukuki sürecin takip edileceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında kadına yönelik şiddet olayında emniyet birimleriyle temasa geçilmesi sonucu failin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili hukuki sürecin takip edileceğini bildirdi.

Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişinin, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız, savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.