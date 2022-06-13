İSTANBUL-ESENYURT'TA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSTEN KAÇARKEN KAFEYE GİRDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-ESENYURT'TA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSTEN KAÇARKEN KAFEYE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İSTANBUL-ESENYURT'TA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSTEN KAÇARKEN KAFEYE GİRDİ

ESENYURT'ta polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaçmaya başladı.

– ESENYURT'ta polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaçmaya başladı. Polislerin kovaladığı sürücü önce hafif ticari bir araca çarptı ardından da yol kenarındaki kafeye girdi. Otomobilin kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi 348. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ehliyeti olmayan Caner A.'nın kullandığı 34 DSA 490 plakalı otomobil polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan Caner A. polislerden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de arkasından kovaladığı Caner A. 348. sokaktan geçerken önce Turabi Tanrıverdioğlu'nun kullandığı 34 LJC 84 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı ardında da yol kenarındaki kafeye girdi. Otomobilin kafenin içine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaza yapan Caner A. ve aynı otomobilde bulunan bir kişiyi olay yerinde gözaltına aldı. Otomobilin girdiği kafede büyük çapta hasar meydana geldi. Ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Turabi Tanrıverdioğlu, "Polisten kaçarken ara sokakta yayalardan kurtardı benim arabaya arkadan vurdu. Benim araba savruldu, kendisi de savrulup dükkana girdi. Ben de aracın içinde seyir halindeydim" diye konuştu. Kafeye giren araç çekiciyle kaldırıldı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Esenyurt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title