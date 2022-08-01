İSTANBUL-ESENYURT'TA DÖNERCİ İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI - Haberler

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İSTANBUL-ESENYURT'TA DÖNERCİ İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI

ESENYURT'ta motosikletli iki kişi dönerciye ateş açarak uzaklaştı.

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ESENYURT'ta motosikletli iki kişi dönerciye ateş açarak uzaklaştı. Aynı dönercinin 3 hafta önce de kurşunlandığı öğrenilirken, saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstiklal Mahallesinde dün gece 00: 30 sıralarında dönercinin önünden geçen motosikletteki iki şüpheliden biri tabancayla ateş açtı. Şüpheliler motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerine duyanlar durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan aynı dönercinin 3 hafta önce de kurşunlandığı ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. 3 hafta önce yaşanan silahlı saldırıyla ilgili 1 şüphelinin tutuklanmıştı.

"GELEN SIKIYOR, GİDEN SIKIYOR"

Dönercinin sahibi Melahat Ekincioğlu, "Artık bu durum çözülsün. Yol geçen hanına döndü. Gelen sıkıyor, giden sıkıyor. Şu an dost kim düşman kim bilmiyoruz. Yakalandı dediler sonra birini serbest bıraktılar. Onlar zaten kendi aralarında konuşmuş. Eren içeri girerse Resul, Resul içeri girerse Eren kurşunlayacak. Biz bunu savcıya da söyledik yine serbest bıraktılar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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