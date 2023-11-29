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İstanbul Esenyurt'ta Diş Doktoru Ölü Bulundu

29 Kasım 2023 15:09 Son Güncelleme: 15:10 Abone Ol

İstanbul Esenyurt'ta bir diş doktoru, aracının yanında ölü bulundu. Zafer Mahallesi'nde yapılan incelemede diş doktoru Mahmut Perşembe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.