İstanbul Esenyurt'ta Diş Doktoru Ölü Bulundu
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İstanbul Esenyurt'ta bir diş doktoru, aracının yanında ölü bulundu. Zafer Mahallesi'nde yapılan incelemede diş doktoru Mahmut Perşembe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İstanbul Esenyurt'ta bir diş doktoru, aracının yanında ölü bulundu.
Zafer Mahallesi 140. Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede diş doktoru Mahmut Perşembe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Diş doktoru Perşembe'nin daha önceden kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel