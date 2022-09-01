İSTANBUL-ESENYURT'TA ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GELEN ESKİ EŞİNİ SATIRLA TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

ESENYURT'ta, çocuklarını görmeye gelen eski eşini satırla tehdit eden C.A. gözaltına alındı. Emniyette ifadesine başvurulan C.A. hakkında 'Tehdit' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay, geçen hafta Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan kasapta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce eşinden boşanan Y.T., arkadaşıyla beraber çocuklarını görmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına geldi. Ayda iki kez görüş hakkı olan kadın, eski eşine "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine tartışma başladı. Elindeki satırla Y.T.'nin üzerine yürüyen C.A, tehdit ve küfürler savurmaya başlarken, kadının yanında bulunan arkadaşını da tehdit etti. Elinde satırla üzerine yürüdüğü 2 kadını dükkandan çıkaran kasap, tehdit ve küfürlerine devam etti. Çocuklarını göremeyen Y.T. dükkandan ayrıldı.

Olayın medyada yer alması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, eski eşini satırla tehdit eden C.A.'yı gözaltına aldı. C.A.'ya 'tehdit' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.