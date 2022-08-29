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Son dakika haberi | Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga

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Son dakika haberi | Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga

Son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde kavga çıktı.

ESENYURT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde kavga çıktı. İzleyiciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla yansıdı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 22.00'de sanatçı Ceza konser verdi. Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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