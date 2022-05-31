İstanbul Esenyurt'ta Camide İki Çocuğu Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı - Haberler

İstanbul Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 10 ve 11 yaşlarındaki iki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki Suriyeli esnaf M.A.B. tutuklandı.

İddiaya göre, Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde oturan iki erkek çocuğu, dün gece yatsı namazı için Ispartakule Caddesi'nde bulunan camiye gitti. Mahallede esnaf olan Suriyeli M.A.B. camide çocukları taciz etti. Çocukların haber vermesi üzerine cami önünde toplanan mahalleli, şüpheliyi linç etmek istedi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Polis biber gazı kullanarak kalabalığı dağıtamayınca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da cami önüne gelerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis üniforması giydirilerek camiden çıkartılan taciz şüphelisi polisteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKA / Güncel