İSTANBUL-ESENYURT'TA 14. KATTAN HAVAYA ATEŞ EDEN KİŞİ OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

ESENYURT'ta bir sitenin 13. Katında oturan bir kişi havaya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel Harekat ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alınırken evde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Çarşı caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir sitenin 13. katının penceresine çıkan bir kişi havaya silahla ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel Harekat Polislerinin yaptığı operasyonda dairede bulunan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, saksı ve poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkıdan bozma havalı tabanca ve 1 adet kurusıkıdan bozma silah bulundu. Mahalle sakini Sinan Karadeniz, Çalışıyorum burada, bir baktım silah sesleri gelmeye başladı. Çıktım dışarı birisi Allahu ekber diyerek bağırıp taramaya başladı. Sonra 3 el normal ateş etmeye başladı, sonra polisler geldi. Polislerde gelince adamı yakalayıp çıkardılar götürdüler dedi.