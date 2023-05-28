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İstanbul-Esenler'de Seçim Kutlamaları

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Esenler'de kutlamalar yapıldı. Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Esenler Dörtyol meydanında toplanan binlerce kişi havai fişeklerle kutlama yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Esenler'de kutlamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Esenler Dörtyol meydanında toplanan binlerce kişi havai fişeklerle kutlama yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Esenler Güncel Haberler

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