İstanbul-Esenler'de Seçim Kutlamaları
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Esenler'de kutlamalar yapıldı. Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Esenler Dörtyol meydanında toplanan binlerce kişi havai fişeklerle kutlama yaptı.
CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Esenler'de kutlamalar yapıldı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Esenler Dörtyol meydanında toplanan binlerce kişi havai fişeklerle kutlama yaptı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel