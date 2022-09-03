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Son dakika haber: İSTANBUL-ESENLER'DE MEYDANDA YÜRÜYEN KADINA SİLAH DOĞRULTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güncel Haberler

Son dakika habere göre ESENLER'de Yavuz Sevgin(36) meydanda yürüyen Gizem İ.'ye (29) "Neden önüne bakmıyorsun" diyerek küfür edip silah doğrulttu.

ESENLER'de Yavuz Sevgin(36) meydanda yürüyen Gizem İ.'ye (29) "Neden önüne bakmıyorsun" diyerek küfür edip silah doğrulttu. Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen ekipler Yavuz Sevgin'i yakaladı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Esenler Dörtyol Meydanı'nda geçen perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gizem İ.(29) telefonuyla ilgilenerek yürüyordu. Gizem İ. aynı yerde yürüyen Yavuz Sevgin ile karşılaştı. Sevgin, Gizem İ.'ye "Neden önüne bakmıyorsun?" diyerek küfrettikten sonra yanında bulunan silahı doğrulttu. Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Sevgin'in elinden silahı aldı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Sevgin'in 24 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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