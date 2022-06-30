İSTANBUL-ESENLER'DE EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'de evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheliye operasyon yapıldı.
Esenler Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Esenler Kazım Karabekir mahallesinde yaşayan Uğur T'nin evinde düzenek hazırlayarak uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Uğur T'nin evine operasyon yapan ekipler, 34 kök halinde toplam 241 gram Hint keneviri, 13 gram yaprak halinde Hint keneviri, 40 gram kenevir tohumu, 14 gram esrar, 11 gram metamfetamin ve yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan Uğur T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur T.'nin "Evden hırsızlıkö ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmaö suçlarından da kaydı bulunduğu öğrenildi.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel