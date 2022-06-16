Esenler'de eşini rehin alan sanığa 35 yıla kadar hapis istemi

ESENLER'de geçtiğimiz yıl boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı iş yerinde darbederek rehin alan, iş arkadaşını da yaralayan tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü ve avukatıyla katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Gümüşçü, "Uzaklaştırma kararına rağmen eski eşim görüşmek için beni aramıştı. O dönem tehditler alıyordum. Savcılığa şikayette bulunmuştum. Kendimi korumak amacıyla silah taşıyordum. Tehditleri eski eşimin ailesinden geldiğini düşündüğüm için, olay günü bu konuyu konuşmaya gittim. Olay günü Yaprak ile en ufak bir sorunumuz yoktu. Vardığımda elimde silah yoktu. Yaprak'ın arkadaşı bana hakaret edince sinirlendim, gözüm döndü. Bir buçuk metre mesafeden yere doğru ateş ettim. Raporlarda mesafe bellidir. İsabet alan yerler hayati değil. Öldürme kastım yoktu" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Yaprak Daşdemir ile sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün olayın yaşandığı sıralarda boşanma aşamasında olduğu, sanık hakkında eşine yaklaşmama kararı olduğu belirtildi. İddianamede 15 Nisan günü ruhsatsız silahıyla eşinin iş yerine giden şüphelinin, yaşanan tartışmanın ardından Yaprak Daşdemir'in iş arkadaşı Merve Çakar'a iki el ateş ettiği ve hayati bölgelerinden yaraladığına yer verildi. Daha sonra şüphelinin eşi Yaprak'ında hayati bölgesine ateş ettiği ancak, kurşunun isabet etmediği ve müştekiyi darp ettiği, silahın tutukluluk yaptığı anlatıldı. İddianamede şüphelinin bir depoda müşteki Daşdemir'i rehin aldığı da belirtilirken, sanık Gümüşçü hakkında 2 kez 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 32 yıldan 61 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel