Asiyenur Atalay cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Esenler'de sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı Ümit Karakoyun ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Atalay'ın 2020 yılında ailesiyle birlikte polise giderek, Karakoyun'u kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi.

Esenler'de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay'ı(19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (25) dün polis ekiplerinin operasyonuyla silahı ile birlikte Arnavutköy'de yakalanmıştı. Ümit Karakoyun sorgusu yapılmak üzere ekipler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

ASİYENUR ATALAY 2 YIL ÖNCE ZANLI KARAKOYUN'U POLİSE ŞİKAYET ETMİŞ

Katil zanlısı Karakoyun, ile müşteki Atalay'ın 7 senedir birbirlerini tanıdığı ancak 2 senedir Asiyenur Atalay'ın Karakoyun'u sosyal medyadan engelleyerek görüşmek istemediği öğrenildi. Atalay'ın 2020 yılında ailesiyle birlikte polise giderek Ümit Karakoyun'un kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu ancak herhangi bir delile rastlanılmadığı için işlem yapılmadığı belirtildi. Aralarında önceden gönül ilişkisi olduğu da bilinen zanlı Karakoyun'un ise sahte sosyal medya hesaplarından Asiyenur Atalay'ı takip ettiği ortaya çıktı. Zanlı Ümit Karakoyun'un olayın olduğu gün sosyal medyadan gördüğü bir görüntü üzerine kıskançlık krizine girdiği ve cinayeti işlediği ifade edildi.

KATİL ZANLISI KARAKOYUN DAHA ÖNCE CEZAEVİNDE 2 YIL YATMIŞ

Öte yandan Ümit Karakoyun'un uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu açığa çıkmıştı. Karakoyun'un 2 yıl boyunca örgütlü uyuşturucu ticaretinden hapis yattığı ve 5 ay önce hapisten çıktığı öğrenildi.

Katil zanlısı Ümit Karakoyun, bugün emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

(Alper Suat Tutaşı - Furkan Duman-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel