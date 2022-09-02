İSTANBUL-ERDOĞAN YUNANİSTAN'IN NATO İÇERİSİNDE KIYMETİ YOK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "NATO her zaman olduğu gibi daha sonra manevrasını yaptı. Bu manevrayla birlikte de bunlar silindi. Türkiye'yle beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Bu bir vaka zaten. Türkiye'siz bir NATO düşünülemez. Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Kerem Aydınlar Camii'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"2023 SEÇİMLERİNE YÖNELİK YALANLARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların görevlerinde iade edileceği söylemiyle ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, kendini buğday ambarında zannediyor herhangi kazanılmış, elde edilmiş milletin kendine verdiği bir yetki yok. Durmadan yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zaman yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendine kullanıyorsun. Bu ifadeler neyi getirir. Ben şu anda yargıyım, hem hakimim, savcıyım, gelince hepsini serbest bırakacağım' anlamına gelmiyor mu? Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Şu anda KHK ile ilgili olarak bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak ve ben bunu yaparım... Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paralarının nasıl söz verilmişti, şimdi su paraları nerelere indi öyle mi? Yoksa çıkarıldı mı? Vatandaş su parası konusunda içerisinde sıkıntı içinde mi içinde. Otobüs ücretleri vs. sıkıntı içinde mi? İçinde... Bunların sözünü seçim meydanlarında farklı vermişlerdi. Şimdi geldikleri yer ortada. Bunların hepsi maalesef 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu hukuk devleti içerisinde KHK'nın vermesi gereken kararları siyasiler olarak biz böyle bir yetkiyi kullanamayız. Hukuk devleti içerisinde hakimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Benim milletim bu kadar kusura bakmayın enayi değildir" dedi.

"AHMET ŞIK'IN GÜCÜ AK PARTİ'Yİ KAPATMAYA YETMEZ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın, "AK Parti bir siyasi parti değil, bir suç örgütü muamelesi görecek ve bu nedenle kapatılacaktır" sözlerini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu zat teröristin tekidir. Teröristin teki olması ötesinde nasıl olduysa bir milletvekili olma şansını yakaladı ve şuanda da bu ifadeleri kullanıyor. O da yine hukuk devleti içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşımın içerisinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Partiyi kapatmaya yeter ne de bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişidir. Bununla ilgili şimdilik tazminat davası açılmıştır. Milletvekilliği olayı üzerinden çıktıktan sonra, dokunulmazlığı kalktıktan sonra da ceza davaları arkasından gelecektir" ifadelerini kullandı.

"DERSİNİ İYİ ÇALIŞMAMIŞ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretiyle ilgili yöneltilen soruya Erdoğan şu yanıtı verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin akşam başka sabah başka tablosu ortada. Bay Kemal partisinin içindeki milletvekillerine hakim değil. O da onlar gibi devamlı yalan üstüne yalanlar uyduruyor. Kendi milletvekili kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor bile. TB2, TB3 bunlar nedir diye soruyor. Haberi yok. İnsansız silah araçları hakkında dersini iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsuna uğrayıverdi. TB2 TB3 Akıncı, bütün bunlarla ilgili çalışmalarımızı devamlı yaptık, yapıyoruz. Özdemir Bey'in sağlığında kuruluşundan itibaren Bush'un Türkiye'ye vermeleri gereken İHA'ları vermemişlerdi. Samsun'da meydanda da görüyorsunuz savaş uçaklarına yönelik çalışmaları da var. Artık Türkiye bu ürünleri ithal eden bir ülke değil tam aksine ihraç eden bir ülke durumuna geldi" diye konuştu.

TÜRKİYE VARSA NATO GÜÇLÜ

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını Yunanistan'ın tepkisi üzerine silmesine ilişkin de soruları yanıtlayan Erdoğan, "NATO her zaman olduğu gibi daha sonra manevrasını yaptı. Bu manevrayla birlikte de bunlar silindi. Türkiye'yle beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Bu bir vaka zaten. Türkiye'siz bir NATO düşünülemez. Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil" dedi.