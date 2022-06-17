Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çarşamba günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunanistan ile ilgili sürece dair değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve 'Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız' dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde canlı bağlantıyla katılacağı enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na ilişkin, "Video konferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız. Yaklaşık 3'er dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede video konferans aracılığıyla anlatacağız." diye konuştu.

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

"Çarşamba günü nasip olursa Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız."

Öncü ekipler ve heyetlerin zaten geldiğini kaydeden Erdoğan, "Çarşamba günü de Veliaht Prens kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız." şeklinde konuştu.