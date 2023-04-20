İSTANBUL-ERDOĞAN, TOPKAPI SARAYI'NDA AÇILIŞI YAPILAN BÖLÜMLERİ GEZDİ

TOPKAPI Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan bölümler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Topkapı Sarayı'ndaki Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü'nün restorasyonu tamamlandı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan açılışı yapılan bölümleri gezdi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023