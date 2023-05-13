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İSTANBUL-ERDOĞAN SEÇİM ÇALIŞMALARINI AYASOFYA'DA SONLANDIRDI

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için başlattığı seçim çalışmalarını bugün Beyoğlu'nda yaptığı mitingin ardından Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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