İSTANBUL-ERDOĞAN SEÇİM ÇALIŞMALARINI AYASOFYA'DA SONLANDIRDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için başlattığı seçim çalışmalarını bugün Beyoğlu'nda yaptığı mitingin ardından Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

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