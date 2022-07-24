Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonla görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Mirziyoyev'in doğum gününü de kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de kutladı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Güncel Politika Güncel Haberler

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