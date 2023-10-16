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Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili Miçotakis ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar ve bölgedeki insan hakları ihlalleriyle ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı.