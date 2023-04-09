İSTANBUL-ERDOĞAN BAŞAKŞEHİRLİ ROMANLARLA İFTAR YAPTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda Roman vatandaşlarla bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Erdoğan, 'Roman nüfusunun yoğunlaştığı şehirlere kurduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir roman koordinasyon merkezi açtık' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı açılış töreninin ardından 'Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'nda Roman vatandaşlar bir araya geldi. Erdoğan'a HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE BİR ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ AÇTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanlarla iftar yemeğinde buluşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, 'Roman kardeşlerimizle bir araya geldiğim her anın benim gönlümde farklı bir yeri var. Şahsen kalpten kalbe giden o gizli yola bizzat şahit olduğumuz toplantılar, sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz buluşmalardır. İftarınızı bizimle paylaşmanızdan duyduğum memnuniyeti burada özellikle ifade etmek istiyorum. Şüphesiz bugünlerde, tüm ayrılıklarımızı dışarıda bırakarak oturduğumuz, şu muhabbet sofrasında birleştiriciliğin önemini farklı bir şekilde anlıyoruz. Maalesef dünyanın birçok yerinde kökeni, dili, kültürü, ten renkleri farklı insanlara yönelik ötekileştirme günden güne artıyor. Zenginle fakir, beyazla siyah arasındaki uçurumlar giderek büyüyor. Göçmenleri hedef, nefret suçlarının batılı ülkelerde ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Toplumumuzda böyle hastalıklı akımlar asla zemin bulmasa da, Roman kardeşlerimizin de zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaştığını biliyorum. Sosyal medya mecralarının körüklediği, ırkçı düşüncelerin, kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ön yargıları kırmak, alışkanlıkları değiştirmek elbette atomu parçalamaktan daha zordur, daha çetindir. Daha fazla vakit alır. Tüm zorluklarına rağmen son 20 yılda ön kabulleri değiştirme noktasında, hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık. 'Yaratılanı severiz, yaradandan ötürü' diyerek Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik haksız, adaletsiz, çarpık bakış açısının kırılması yönünde aşama kaydettik. Diğer toplum kesimleri üzerinde olduğu gibi Romanlarla ilgili de bir sorun sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. Öncelikle işe mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırmakla başladık. Kökeninden, renginden, dilinden, inancından dolayı ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Roman nüfusunun yoğunlaştığı şehirlere kurduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir roman koordinasyon merkezi açtık' dedi.