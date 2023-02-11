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İSTANBUL-ENKAZDAN 84 SAAT SONRA ÇIKARILAN BERK BEBEK ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNDE

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İSTANBUL-ENKAZDAN 84 SAAT SONRA ÇIKARILAN BERK BEBEK ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNDE

HATAY'da enkazdan 84 sonra çıkarılan 11 aylık Berk bebek, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

HATAY'da enkazdan 84 sonra çıkarılan 11 aylık Berk bebek, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Adana'dan havalanan uçakla gelen 51 yaralıdan 6'sı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde birçok vatandaş yaralandı. Yaralıların birçok ile olduğu gibi İstanbul'a da sevki sürüyor. Askeri uçakla Adana'dan gelen 51 yaralıdan 6'sı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

ENKAZDAN 84 SAAT SONRA ÇIKARILAN BERK HASTANEDEHatay'da enkazına altından arama kurtarma ekipleri tarafından 84 saat sonra kurtarılan 11 aylık Berk Özdemir de Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirildi. Berk bebeğin babası ve yakınları, ambulanstan indirilmesini beklerken, duygu dolu anlar yaşandı. Berk bebek sağlık ekipleri tarafından sedye ile indirilerek hastaneye taşındı. Berk bebeğin annesi Ayşe Eda Özdemir, ablası Ülkü Özdemir hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir İstanbul Adana Güncel Haberler

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