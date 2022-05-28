İSTANBUL-ENGELLİLER SARAYI'NDA YAŞAMA TUTUNDULAR - Haberler

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Bağcılar'da yaşayan tüm engellilerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Bağcılar Belediyesi tarafından 10 Ekim 2011 tarihinde yapıldı. Bina, geniş fuaye alanları, atölye odaları, sinema ve tiyatro salonları ile engelli bireylerin hizmetine sunuldu. Engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanan ve 25 atölye odası olan merkezde; 2 konferans salonu, bir kapalı sinema ve birçok amaçlı salonun yanı sıra yemek ve pasta atölyesi de bulunuyor. Türkiye'de ilk olan Engelliler Sarayı'nın zemin katında; hidroterapi havuzu, 2 adet tekstil atölyesi, mantar üretim atölyesi, ahşap oyuncak üretim atölyesi, sergi alanı, görme engelliler yürüyüş parkuru, görme engelliler sınıfı ve mağaza satış reyonları ile depolar yer alıyor. Giriş katta ise kantin ve oyun salonu, öğretmenler odası, el becerisi atölyesi, halı-kilim atölyesi, kadın ve erkek kuaförlük eğitim sınıfı, 2 çok amaçlı genel eğitim sınıfı, bilgisayar odası ve danışma birimi hizmet veriyor. 37 branşta eğitim verilen Engelliler Sarayı'ndan binlerce engelli birey faydalanıyor. Ayrıca engelli yakınlarının da yararlandığı merkezde; tekstil atölyesinde tasarlanan kıyafetler sergilenerek, elde edilen gelirle engellilere destek sağlanıyor.

"HAFTALIK BİN 500 ÖĞRENCİMİZ BURADAN YARARLANIYOR"

"EĞİTİMİNİ ALIP İŞ SAHİBİ OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ OLUYOR"

OKÇULUK ALANINDA 3 KEZ TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU

Skolyoz hastasıyken yanlış ameliyat sonrası omurilik felci olan 26 yaşındaki Yasemin Keskin, Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimin ardından okçuluk branşında katıldığı yarışmalarda defalarca derece elde etti. Keskin, "2014 yılında Skolyoz ameliyatı sonucunda omurilik felci oldum. 12. Sınıftaydım ve sırtımda eğrilik vardı. Üniversiteye başlamadan önce doktora görünmek istedim. Doktor ameliyat olmam gerektiğimi söyledi. 1 hafta içerisinde ameliyat oldum. Doktor omuriliğime dokundu ve kollarımdan aşağısı tamamen gitti. 1 hafta yoğun bakımda kaldım. Çıktıktan sonra hep felçliymişim gibi hissettim. Ardından fizik tedavi sürecim başladı. Zamanla alıştım. 4 yıl tedavi oldum. Üniversiteye gitme hayalim vardı, hemşire olmak istiyordum. Felç olunca olmadı. Burada spor salonuna ve havuza geliyordum. Hocam okçuluk branşının açılacağını söyledi ve katılmak isteyip istemediğimi sordu. Zaten bir boşluktaydım ve geldim. 2018 yılından beri hemen hemen her gün geldim. 3 kez Türkiye 2.si oldum" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel