İstanbul Emniyetinden 'emniyet kemeri farkındalığı' için animasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla animasyon filmi yayımladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehirler arası otobüslerin karıştığı ve yoldan çıkma, devrilme ve arkadan çarpma gibi durumların yaşandığı kazalarda yolcuların genellikle orta koridor bölümüne savrularak sıkıştığı, araçtan dışarı savrulma nedeniyle yararlandığı ya da hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Bu nedenle otobüsle yapılan seyahatlerde emniyet kemeri kullanımının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, otobüs firmalarına dağıtılan filmin araçlardaki koltuk arkası ekranlarda, araç hareket ettiği an oynatılacak şekilde ayarlandığı kaydedildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ile de dağıtılan filmde otobüslerde emniyet kemeri kullanırken dikkat edilmesi gereken detaylar yer aldı.