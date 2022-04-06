İstanbul Emniyeti toplum destekli polis uygulamalarını tanıttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerinin etkinliği, çevredekilerden ilgi gördü. Etkinliğe katılan Seher Delibaş, polisin uygulamalarla ilgili yaptığı bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirterek, "Başımıza bir iş gelince bu uygulamalardan polisi çağıracağız" dedi. Müzeyyen Tok ise, "Güzel bir çalışma, çok güzel izah ettiler. Sadece şiddet görmek değil, sokakta bir tehlikeyle karşılaştığımızda uygulamayı kullanabileceğiz" diye konuştu.