İstanbul Emniyeti'nden trafik ihlallerine kırmızı düdük - Haberler

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İstanbul Emniyeti'nden trafik ihlallerine kırmızı düdük

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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İstanbul Emniyeti'nden trafik ihlallerine kırmızı düdük

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde sürücülere trafikle ilgili broşür dağıtırken çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde sürücülere trafikle ilgili broşür dağıtırken çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Polis Haftası" dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, durdurdukları sürücülere seyir güvenliği ve trafik kuralları konusunda uyarıcı bilgiler verdi.

Ekipler, sürücülere hazırlanan el broşürlerini dağıtırken araçlardaki çocuklara ise karşılaştıkları trafik ihlallerinde kullanmaları için kırmızı düdük hediye etti.

AA / Mücahit Türetken - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trafik Denetleme, Polis Haftası, Güncel, Haberler

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