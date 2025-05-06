İstanbul Emniyeti'nden Suikast İhbarı Açıklaması

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 'Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği' yönünde ihbar yaptığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Olay tarihinde ihbarcı olan Tengioğlu ile polis ekiplerinin İBB binasında özel güvenlik eşliğinde görüştüğünün belirtildiği açıklamada, "Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun daha önce 'Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği' yönünde ihbarda bulunduğu yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir. Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk TENGİOĞLU isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir. Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir. Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delilere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.