İstanbul Emniyeti'nden 'Soylu ve Aktaş Arasında Sarallar Çatlağı' İddiasına İlişkin Açıklama: 'Yalan ve İftiradan İbarettir'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında Sarallar Grubu’na yönelik operasyon nedeniyle gerginlik yaşandığı ve Aktaş'ın Soylu'ya "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" dediği iddiasını yalanladı. Emniyet’ten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü’müz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar, kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir” denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında Sarallar Grubu'na yönelik operasyon nedeniyle gerginlik yaşandığı ve Aktaş'ın Soylu'ya "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" dediği iddiasını yalanladı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü'müz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar, kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir" denildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize suç örgütü Sarallar Grubu'na yönelik operasyonlarla ilgili olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında yaşandığını iddia ettiği diyaloğu gündeme getirdi.

Şardan, köşe yazısında, Sarallar Grubu'na yönelik son operasyonun perde arkasını şöyle aktardı:

"İddiaya göre; temmuzun son günlerindeki bu görüşmede (telefon görüşmesi) Soylu, kentin genel güvenlik ve ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Aynı görüşmede Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yönelik olarak, Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sordu. Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş, 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu' yanıtını verdi."

Yazının gündeme gelmesinin ardından bugün yazılı bir açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu iddiayı yalanladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Türk polis teşkilatına uyuşturucu ticareti iftirası atanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atanlar, yeni bir iftira kampanyası başlattılar. Bazı basın yayın kuruluşlarında iddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğü'müz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar, kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet teşkilatımız, hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gazeteci Şardan'ın yazısını, sosyal medya hesabında şu mesajla paylaşmıştı:

"Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı'na güvenmeyerek bilgi saklıyor. Operasyonların İçişleri Bakanlığı'na bildirildiğinde sızıntı olduğu iddia ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet adabına yakışmayacak bu iddialar mutlaka araştırılmalı, adı geçen taraflar açıklama yapmalıdır."