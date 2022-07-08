İstanbul Emniyeti'nden "emniyet kemeri farkındalığı" için animasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla animasyon filmi yayımladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla animasyon filmi yayımladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan filmde otobüslerde emniyet kemeri kullanırken dikkat edilmesi gereken detaylar yer alıyor. Emniyet kemeri kullanımının öneminin vurgulanması ve bu konudaki farkındalığın artırılması için hazırlanan film, Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ile dağıtıldı. AA / Uğur İslamoğlu - Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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