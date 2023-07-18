İstanbul Emniyeti'nden DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı

Türkiye'de eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından eylem hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, 1 şahsın adli kontrol şartı ile serbest kaldığı belirtildi. 3 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildiği ifade edildi.