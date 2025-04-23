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İstanbul Emniyeti'nden 23 Nisan Kutlaması Klipi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis çocuklarının yer aldığı özel bir klip paylaştı. Klipte, mega kentin eşsiz manzaraları ve çocukların neşesi ön planda.

(İSTANBUL)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında polis çocuklarının da yer aldığı özel bir klip paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bugüne özel bir klip paylaştı. Mega kentin eşsiz manzaralarının yer aldığı ve polis çocuklarının da oynadığı klip, "Bugün onların günü. Geleceğimizin kahramanı çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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