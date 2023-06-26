İstanbul Emniyeti Kurban Pazarındaki Satıcıları Uyardı

Her Kurban Bayramı'nda kurban pazarlarında yaşanan sahte para ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için polis ekipleri satıcıları uyardı. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki kurban pazarında satıcılar tek tek dolaşarak, sahte parayı ayırt etme yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Ekipler broşürler dağıtarak çalışmalarına devam ederken satıcılar polisin verdiği eğitimden memnun olduklarını dile getirdi. Samsun'un Alaçam ilçesinden geldiğini söyleyen kurban satıcısı Galip Toklu, "Sürekli gelip uyarıda bulunuyorlar. Bizim de biraz hayvanımız kaldı onları da satıp gideceğiz. Daha önce 200 TL sahte para almıştım. Deste komple sahte de olabilirdi o yüzden çok önemsemedim. Daha önce 'tantanacılık' diye isimlendirilen dolandırıcılık yöntemiyle de karşılaşmıştım. O kalabalığın arasında sivil polis de varmış. Müdahale etti sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel