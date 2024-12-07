Üye Girişi
Haberler
Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı! Muhalifler Dera'yı ele geçirdi

Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı!

 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

Muhaliflerden rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

 Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta Asayiş Uygulamasını Denetledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetleyerek, organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanan Selami Yıldız, Esenyurt'ta geniş çaplı asayiş uygulaması yapan ekipleri denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan uygulamaya, çok sayıda devriye ekibi, yunus timi, trafik unsurları ve bekçiler katıldı.

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda toplanan ekipler, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın talimatlarını bildirmesinin ardından belirlenen uygulama noktalarına geçti.

Şüpheli kişilere kimlik sorgulaması ve üst araması yapılan uygulamada, trafik ekiplerince durdurulan araçlarda arama gerçekleştirildi.

İstanbul'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Esenyurt'taki uygulama noktalarına gelerek, polis ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

İlçe Emniyet Müdürü Kayhan'dan bilgi alan Yıldız, organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine asla müsaade edilmemesini istedi.

Yıldız, "Uyuşturucu ve zehir tacirleri bizim gençliğimizi ve geleceğimizi çalıyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Uygulamanın gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
img

Muhaliflerden rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat
img

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı
img

Milyonlarca emeklinin gözü seyyanen zamda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.