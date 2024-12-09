İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beyoğlu'ndaki Güvenlik Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beyoğlu'nda polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Beyoğlu'nda eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe genelinde saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulamayı yerinde denetlemek için ilçeye gelen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'ndaki denetim noktasını ziyaret etti.

Yıldız, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" şiarıyla bugün de Beyoğlu'nda narkotik uygulaması için sahada olduklarını dile getirdi.

Uyuşturucunun sadece bireylerin değil ailelerin ve toplumların da geleceğini karartan bir zehir olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu mücadelemizde İstanbul halkımızın desteği bizim için önemli. İstanbul halkından istirhamım, desteklerini bizden esirgemesinler." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, daha sonra Dolapdere Caddesi'ndeki denetim noktasına geçerek, buradaki uygulamayı denetledi.