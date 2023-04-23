İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, koltuğunu şehit kızına devretti

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Şeyhülislam Hayri Efendi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi şehit kızı Feyza Balta'ya devretti.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Şeyhülislam Hayri Efendi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi şehit kızı Feyza Balta'ya devretti.

Aktaş, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve İstanbul'da eğitim öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler ile 2016'da Mardin'de şehit düşen Mehmet Hüseyin Balta'nın kızı Feyza Balta'yı makamında kabul etti.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre görüşen Aktaş'ın makamına temsili olarak Şeyhülislam Hayri Efendi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi şehit kızı Feyza Balta oturdu.

İl Emniyet Müdürü'nün koduyla polis telsiziyle anons yapan Balta, çocuklar olarak emniyet görevlilerini çok sevdiklerini, onların kendilerini kötülüklerden koruyarak güvenliklerini sağladıklarını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Aktaş ise Balta'nın güzel temennilerde bulunduğunu kaydederek, "Gençlerimizin yüzlerinde gülücük, kalplerinde sevgi ve mutluluk çiçeklerinin eksilmemesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

Aktaş, ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.