İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tur ve Eğlence Teknelerini Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Huzur İstanbul' denetimleri kapsamında tur ve eğlence teknelerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde evrak kontrolü ve kimlik kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak başlatılan ' İstanbul Huzur' denetimi kapsamında, Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de tur ve eğlence teknelerine yönelik denetim yaptı. İstanbul Boğazı'nda 20.00'da başlayan denetimlerde teknelerde bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edilirken, yolcuların da kimlik ve pasaportları kontrol edildi. Teknede bulunanlara ayrıca Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.